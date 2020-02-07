Предстоящие выходные, 8-9 февраля, в Украине начнутся с морозов, однако в воскресенье уже придет потепление.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Выходные в Украине - на все синоптические вкусы. Ночью еще задержится морозный воздух, минимальная температура воздуха составит -7...-13 градусов, а на Востоке и ниже", - написала синоптик.

По словам Диденко, в субботу, 8 февраля, будет еще холодно, максимально -2...-5 градусов, на Западе - около нуля. А уже в воскресенье, 9 февраля, начнется потепление. Воздух прогреется до 0...+5 градусов. В восточных, а также Херсонской, Николаевской областях и Запорожье днем ожидается ​​-2...-5 градусов.

Наталья Диденко сообщила, что антициклон с запада Европы будет вытеснять остатки осадков из Украины, поэтому ожидается преобладание сухой погоды, лишь в субботу в южной части страны и в Донецкой области выпадет небольшой снег.

"Не забывайте о скользких дорогах, травматологам и так работы хватает, пусть лучше попьют чайку. Ветер угомонится, станет небольшим, максимум умеренным. Направление свой поменяет с северного на юго-западное", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, в Киеве 8-9 февраля осадки маловероятны, зато периодически будет светить зимнее солнце. В ночные часы еще морозно, -5...-9 градусов, завтра днем ​​- оттепель, а вот в воскресенье, 9 февраля, в Киеве ощутимо потеплеет, ожидается +3...+ 4 градуса.

"Февраль явно перепил кофе, а как иначе объяснить такую ​​его нестабильность и живость.

Ну, разве что близкой весной", - написала синоптик.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, "Страна" писала о том, что происходило на дорогах Украины после первого в этом году снегопада 5 февраля.