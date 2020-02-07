Добыча природного газа в Украине в 2019 году составила 20,7 млрд кубометров, что на 1,4% меньше, чем за предыдущий год. Сокращение добычи газа связано с естественным падением на основных месторождения.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"В 2019 году в Украине было добыто 20,7 млрд куб. м газа (в 2018 году – 21,0 млрд куб. м). Уменьшение добычи газа по сравнению с 2018 годом составило 300 млн куб. м, или около 1,4%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятие группы Нафтагаз АО "Укргаздобыча" (УГД) добыло 14,9 млрд кубометров газа (70,9% от общего объема добычи в Украине). Эти объемы включают также добытый газ, использованный предприятием для собственных производственно-технологических расходов (потребностей) - 1,3 млрд кубометров.

Объем добычи УГД в 2019 году уменьшился на 600 млн кубометров, или 3,9%, по сравнению с 2018 годом. При этом отпуск товарного газа снизился лишь на 1,5% - до 13,6 млрд кубометров с 13,8 млрд кубометров в 2018 годом.

Сокращение добычи компанией УГД связано с естественным падением на основных месторождениях, которое в 2019 году составило около 1,5 млрд кубометров. В Нафтогазе напоминают, что крупнейшее месторождение компании - Шебелинское - было открыто в 1950 году, уровень его истощенности составляет 89%. Уровень истощенности Западно-Хрестищенского месторождения - 90%, Яблуновского - 79%, Ефремовского - 82%, Мелеховского - 82%. Пик добычи природного газа на этих месторождениях наблюдался в 1960-1970 годах, констатирует пресс-служба.

При этом в 2019 году УГД открыло три новых месторождения с ресурсной базой 2,15 млрд кубометров газа и почти на 15 млрд кубометров нарастило извлекаемые запасы.

АО "ГАО "Черноморнефтегаз" в 2019 году добыло 8,9 млн кубометров газа, что на 1,4 млн кубометров меньше, чем в 2018 году (10,3 млн куб. м). Общество разрабатывает одно месторождение - Стрелковое, газ с которого обеспечивает потребности города Геническ в Херсонской области.

ПАО "Укрнафта" в 2019 году увеличило объемы добычи на 7% по сравнению с 2018 годом – до 1,16 млрд кубометров.

Частные производители в 2019 году также нарастили объемы добычи – с 4,4 млрд кубометров до 4,6 млрд кубометров, или на 4,5%. "Большинство частных добытчиков работают на новых месторождениях с более низкими показателями естественного падения", - отметили в Нафтогазе.

Фото: naftogaz.com

Напомним, что правительство недовольно тем, как "Нафтогаз" качает топливо из недр Украины.

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