Администрация президента США Дональда Трампа уже больше года задерживает одобрение минимум шести коммерческих заказов Украины американским компаниям. Сделки касаются поставок оружия и боеприпасов на сумму около 30 млн долларов.

Об этом сообщает сайт BuzzFeed.

Как отмечает сайт, в основе саги с импичментом, которая закончилась в среду оправданием Трампа, был кроме прочего 391 миллион долларов США в виде военной помощи Украине. Эту помощь президент приказал удержать.

Этот пакет помощи, которая в конечном итоге была передана в сентябре прошлого года, - не единственная сделка по американскому оружию с Украиной. Как стало известно BuzzFeed News, несколько прямых коммерческих продаж оружия и боеприпасов Украине по необъяснимым причинам заморожены. Это привело к тому, что после долгого ожидания и перечисления миллионных авансов Киев хочет вернуть свои деньги.

О приостановленных сделках изданию рассказали три украинских чиновника и бывший высокопоставленный чин США, которые хорошо осведомлены о продажах, "напрягающих и без того хрупкие отношения между двумя странами", как сказано в статье.

Все четыре источника заявили, что пять ожидаемых продаж были отложены примерно на год, а одна – на более, чем год. Также они отметили, что не смогли получить никаких объяснений от администрации Трампа, почему сделки, на одобрение которых обычно требуются два месяца и лицензия Госдепартамента, отложены.

Посольство США в Киеве отказалось комментировать эту тему. А Белый дом, Государственный департамент и государственный концерн "Укроборонпром" не ответили на запросы о комментариях.

"Двое украинских чиновников, которые говорили с Buzz Feed News, считают, что задержи могут быть связанны с попыткой Китая купить стратегическую украинскую аэрокосмическую компанию, которую США пытались заблокировать, повышая вероятность того, что Киев может быть втянут в игру сил между Пекином и Вашингтоном", - выдвигается версия в статье.

Напомним, осенью разгорелся скандал из-за приостановки летом американской военной помощи Украине. Позже стало известно, что Трамп остановил помощь через час после пресловутого телефонного разговора с Зеленским.

А в конце января "Страна" писала, что Белый дом не планирует сокращать военную помощь Украине.