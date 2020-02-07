По состоянию на сегодня Украина все еще пытается договориться с китайским правительством о предоставлении разрешения на авиарейс для эвакуации украинцев из города Ухань, который в конце декабря стал эпицентром вспышки коронавируса.

Об этом со ссылкой на и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игоря Кузина сообщает "Укринформ".

"У нас имеется информация, что запланирован рейс из города Ухань для вывоза граждан Украины. Сейчас проходит налаживание процессов и процедуры получения разрешения от правительства КНР. Все детали перевозки будут объявлены в понедельник", - сказал Игорь Кузин.

Отмечается, что по состоянию на конец января в Ухане находились 57 украинцев и 54 из них согласились на эвакуацию.

Напомним, по состоянию на 7 февраля в мире зарегистрировали уже 31 472 лабораторно подтвержденных случая заражения китайским коронавирусом, 638 из них - летальные.