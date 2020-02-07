На дальнем Западе Украины - новая бойня.

В закарпатском Мукачево, в районе, известном как "Чикаго", утром 7 февраля произошла перестрелка. Очевидцы слышали несколько автоматных очередей и взрывов.

Ранены местный "авторитетный" бизнесмен Артур Пашкуляк, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо, и его охранник. Пашкуляк - в реанимации с тяжелым ранением. По оперативным данным, именно на него и покушались.

"Хлопцы в спортзал на тренировку ехали. Киллер их поджидал, знал когда и в котором часу будут ехать. Киллер знал, что жертва за рулем и стрелял конкретно в него", - говорит источник в правоохранительных органах.

Пять лет назад, летом 2015 года, Мукачево уже потрясла громкая перестрелка с теми же персонажами - между людьми Ланьо и "Правым сектором".

Почему и кто снова стрелял на Закарпатье, разбиралась "Страна".

Кум "Тайсона" против "Белого"

Как рассказали "Стране" источники в спецслужбе Закарпатья, последние несколько месяцев в области обострилась борьба между местными кланами за контроль над потоками контрабанды и наркотрафиком.

"Тут задействованы люди Балоги и Ланьо. Пашкуляк - кум Олега Фирцака по кличке "Тайсон", числившийся помощником Ланьо, воюет с Евгением Дребитко по прозвищу "Белый", которого называют "смотрящим" от криминалитета за Мукачево. Ребята Дребитко где-то полгода назад избили брата жены Артура. Естественно, Артур с хлопцами их поймали в спортзале и избили жестоко. С тех пор и началась заруба. Артур и "Белый", как говорят ездили в Киев к ворам. И якобы даже воры сместили Евгения с позиции смотрящего и ситуация на время успокоилась. Так, по крайней мере, казалось со стороны. Но сегодня стреляли в Пашкуляка... Дребитко - зять Василия Швардака, бывшего депутата Мукачевского горсовета, который также является креатурой Балоги. Он, кстати, давал деньги на бизнес кондитера Игоря Бондаренко, которого Зеленский перед новым годом снял с должности губернатора", - говорит источник.

"Тайсон" находится в розыске за организацию лаборатории по изготовлению наркотиков под видом пельменного цеха в селе Ключарки под Мукачево (после того, как СБУ накрыла наркофабрику, он лишился статуса помощника Ланьо).

Кстати, по словам источника, именно Пашкуляк во время прошлой перестрелки в июле 2015 года передавал приглашение от Ланьо на "стрелку" бойцам "Правого сектора" в спортивном клубе "Антарес", принадлежащем его боссу.

"Пашкуляк тогда позвонил начальнику службы безопасности "Правого сектора" Артуру Керимову и сказал, что его шеф хочет встретиться и поговорить, назначили время и место встречи", - говорит источник.

После той "стрелки" были погибшие со стороны ПС, ранены больше десятка человек, в том числе мирные жители. Власти тогда направили в Мукачево Нацгвардию на борьбу с "Правым сектором", бойцы которого отказывались сложить оружие и ушли в горы.

Сейчас мукачевские власти опять просят ввести Нацгвардию.

Битва кланов за контрабанду

Тогда одной из причин перестрелки стала борьба за потоки контрабанды сигарет (и не только) через границу с Венгрией, которые ежемесячно приносят местным кланам миллиарды гривен.

"Мукачево – вотчина Виктора Балоги и его семьи. Балога финансировал местный "Правый сектор". Ланьо и Балога долгие годы приятельствовали, но потом что-то не поделили между собой", - говорит нам источник.

О Ланьо в Мукачево говорят, что в 90-е он якобы был известен в криминальных кругах по кличке "Блюк", подозревался в убийстве, но подозрение было снято якобы по протекции Балоги. Сам Ланьо отрицает свою причастность к криминалу, называя это происками политических оппонентов.

В свою очередь Балога также открещивается от своей причастности к разборкам в Мукачево.

Борьба кланов, по словам наших источников в деловых кругах Закарпатья, обострилась после смены губернатора.

"Кондитер Бондаренко не смог держать баланс между кланами, вместо него Зеленский поставил исполняющим обязанности Алексея Гетьманенко, бывшего "приватовца" (он был замруководителя бизнеса Западного регионального управления "Приватбанка"). Как и Бондаренко, он - человек Балоги, в свое время был депутатом Ужгородского городского совета и входил в балоговскую фракцию "Единый центр". Пользуясь безвременьем кланы пытаются поделить потоки, вытеснив конкурентов. В данном случае - клан Ланьо. Хотя в случае этой конкретной перестрелки, где ранили Пашкуляка, речь, судя по всему, идет о разборках более мелкого уровня. Но, тем не менее, это характеризиует атмосферу, которая сейчас в регионе складываетс ", - говорит источник.