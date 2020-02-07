Из-за опасений по поводу спроса котировки нефти эталонных марок падают уже пятую неделю подряд. На китайском рынке потребление "черного золота" снизилось на фоне растущей эпидемии коронавируса.

Так, по состоянию на 17:04 апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE Futures снизились на 1,02 процента (на $0,56) - до $54,37 за баррель. Что касается бренда WTI, то цены договоров на март, согласно данным Нью-йоркской биржи NYMEX упали на 1,2% ($0,61 ) - до $50,34 за баррель, сообщает "Интерфакс".

Стоит отметить и снижающийся спрос на нефть в КНР. Фактор распространения коронавируса сильно повлиял на азиатские рынки. По этой причине поставщики нефти предлагают трейдерам этого региона нефть сортов ESPO, Basrah Light и Lula с поставкой всего через несколько недель. Так, банк SEB понизил прогноз спроса на нефть в 2020 году на 300 тыс. баррелей в сутки из-за влияния коронавируса. Прогноз цен на Brent в 2021 году был снижен до $65 за баррель с $70.

В свою очередь представители ОПЕК+ выступили с рекомендацией к странам-членам организации снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. б/с, чтобы ликвидировать экономические эффекты от эпидемии коронавируса. Что касается России, то она пообещала изложить свою позицию по этим рекомендациям в ближайшие дни.

Eurasia Group допускает, что мировой спрос на нефть упадет в первом квартале на 4% от среднего значения за прошлый год. Сокращение импорта нефти в КНР в этот период может составить от 2 млн до 3 млн б/с по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дополнительное влияние на снижение спроса на нефть оказывает фактор падения промышленного производства в ряде стран Европы. Так, объем промпроизводства в Германии в декабре рухнул на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты отмечают, что это самое большое падение показателя за последнее десятилетие. Также во Франции промпроизводство в декабре упало на 2,8% по сравнению с ноябрем.

Напомним, что вчера цены на нефть эталонных марок в процессе торгов в четверг, 6 февраля, поползли вниз на фоне появления информации о том, что Россия взяла время на оценку рекомендаций технического комитета ОПЕК+ относительно дополнительного снижения добычи.

Ранее "Страна" писала о том, что цена нефти рухнула до минимума за 13 месяцев после падения спроса в Китае.