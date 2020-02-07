Главные актеры американского сериала "Друзья" согласовали снять совместный специальный выпуск. Каждый из актеров может получить от 3 до 4 миллионов долларов США за роль в "выпуске воссоединения".

Об этом сообщает Deadline.



Речь идет о специальном выпуске, который продлится около часа. В настоящее время остается неизвестно, когда именно зрителям следует ожидать спецвыпуск.

Фанаты "Друзей" уже более десятилетия надеются увидеть главных героев вместе, но до сих пор попытки воссоединения не прибегали.

Сам сериал выходил в эфир в 1994-2004 годах. Он принес международную славу исполнителям главных ролей, выиграл ряд наград и завоевал огромную аудиторию.

Напомним, что Дженнифер Энистон напугала фанатов сериала "Друзья".

Также мы писали о том, что Кортни Кокс и Мэттью Перри подогрели слухи про продолжение "Друзей", обнародовав совместное селфи.