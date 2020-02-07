В Антарктиде термометр показал температуру почти на градус выше предыдущего рекорда. Фото
На аргентинской научной станции Эсперанса, расположенной на крайнем севере Антарктического полуострова, 6 февраля зафиксирован самый теплый день за всю историю наблюдений.
Воздух континента, где сейчас лето, прогрелся сразу до 18,3 градусов Цельсия.
Об этом сообщается в официальном Twitter станции.
Так жарко в Антарктике не было с момента начала метеонаблюдений в этом регионе - с 1961 года. Вчерашний рекорд побил показатель 2015 года.
Скриншот: Twitter/ SMN_Argentina
"В этот полдень на базе Эсперанса был зафиксирован новый исторический рекорд (с 1961 года) температуры - 18,3°C. Это значение превышает предыдущий рекорд 17,5 ° 24 марта 2015 года. И это был не единственный рекорд..." - сказано в записи микроблога.
Как писала "Страна", 16 декабря 2019 года в Киеве тоже был побит температурный рекорд. Среднесуточная температура составила +6,6°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекорда 2017 года.
А начало текущего месяца в Киеве, по данным метеорологов, стало самым теплым за всю историю наблюдений. 2 февраля после полудня столбики термометра показали 10,7 градусов выше нуля.