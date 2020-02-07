В Полтаве девушка ранила инструктора местного тира из огнестрельного оружия. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Об этом информирует пресс-служба правоохранителей Полтавщины.

Сообщается, что в пятницу, 7 февраля, около 13:00 в отделение полтавской полиции поступило сообщение о том, что инструктор городского тира, который расположен по улице Пилипа Орлика получил смертельное ранение.

По приезду на место происшествия стражи порядка установили, что ранение 64-летнему полтавчанину нанесла 18-летняя посетительница стрельбища, жительница города Днепр.

Фото: Нацполиция Украины

Так, по факту умышленного убийства начато досудебное расследование.

"Сейчас подозреваемая задержана. Ее действия согласно ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины квалифицируются как умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7-ми до 15-ти лет. Вещественные доказательства изъяты. Обстоятельства и мотивы данного преступления устанавливает следствие", - говорится в сообщении.

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