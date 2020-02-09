В Вышгородском горсовете произошла драка. Фото: Facebook/ Вишгородський відділ поліції

В пятницу, 7 февраля, во время заседания Вышгородского городского совета произошла потасовка. Подрались депутат и местный житель. 

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Вышгородского отделения полиции. 

"Во время проведения сессии Вышгородского городского совета возник конфликт между депутатом городского совета и местным жителем, который перерос в драку. У одного из участников на пол выпал пистолет и раскладной нож", - сказано в сообщении. 

В полиции заявили, что по данному факту уже возбуждено два уголовных производство. Одно - по ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием), второе - по ч.1 ст.125 УК Украины (легкое телесное повреждение). Заявление подал один из участников потасовки. 

Скриншот Facebook страницы Вышгородского отделения полиции

Скриншот: Facebook/ Вишгородський відділ поліції

Напомним, "Страна" писала о том, как в Верховной Раде 6 февраля депутаты устроили драку из-за земельного закона.

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