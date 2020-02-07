В пятницу, 7 февраля, на межбанковском валютном рынке курс гривни укрепился до 24,515 грн/$1 с 24,580 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,50-24,53 грн/$1, тогда как Нацбанк на 10 февраля установил официальный курс национальной валюты 24,537 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 7 февраля укрепился до 24,52 грн/$1 с 24,58 грн/$1.

Также Нацбанк Украины установил официальные курсы валют по отношению к гривне на понедельник, 10 февраля 2020 года.

EUR 1 ЕВРО - 26,9048

BYN 1 белорусский рубль - 11,2426

PLN 1 польский злотый - 6,071

CAD 1 канадский доллар - 18,4371

ILS 1 новый израильский шекель - 7,162

RUB 10 российских рублей - 3,8471

GBP 1 фунт стерлингов - 31,7582

CHF 1 швейцарский франк - 25,1314

CNY 1 китайский юань женьминьби - 3,5089

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 5 февраля составил 498,6 млн в долларовом эквиваленте в том числе $448,8 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что Нацбанк забрал половину валюты с рынка и еще сильнее опустил курс доллара.

Также мы сообщали, что заробитчане в 2019 году перевели в Украину 12 миллиардов долларов. В НБУ связывают с этим снижение курса валют.