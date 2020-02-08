8 февраля проходит первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2020. За право представлять Украину в Роттердаме будут бороться 16 участников. Сегодня выступают 8 из них. Начало прямого эфира в 19:00. Его транслируют UA: Перший, UA: Культура и телеканал СТБ.

В прошлом году во время финала разгорелся скандал с патриотическим уклоном, который продолжился и после нацотбора. В результате от Украины на Евровидение никто не поехал.

"Страна" ведет онлайн первого нацотбора в этом году.

Прямой эфир:

19:00 Ведущий Сергей Притула открыл нацотбор

18:50 Нацотбор начнется уже через несколько минут

Как выберут победителя

В финал пройдут музыканты, которые получат больше всего голосов от телезрителей (они смогут голосовать в смс), а также от тройки судей - 50 на 50. Все баллы посчитают и добавят в рейтинговую таблицу. Если какие-то участники наберут одинаковое количество баллов, преимущество отдадут тому, за кого проголосовало больше зрителей.

В тройку судей в этом году входят музыкант Андрей Данилко, певица Тина Кароль, который уже представляли Украину на Евровидении, а также генеральный директор радио "Хіт FM" Виктор Дроздов. Ведущий, как и в прошлом году, Сергей Притула.

Кто выступает 8 февраля

Группа [O] ​​выступит первой с песней "Там, куда я иду". Это воспитанники лейбла Masterskaya, который создал Иван Дорн, Оля Чернышова и Саша Каспров.

JERRY HEIL будет второй с песней "Vegan". Ее песня "Охрана отмєна" стала главным хитом лета 2019.

Katya Chilly представит песню "Печь". Это самая опытная из участников нацотбора в этом году. Она стала известной, после того, как выпустила альбом "Русалки in da House" в 1998 году.

Krut - песню "99" представит бандуристка Марины Круть из Хмельницкого.

GO-A, киевская группа, известная своей танцевальной музыкой, выбрала песню "Соловей".

CLOUDLESS - выступит с песней "Drown Me Down". Это мужской коллектив из трех человек: вокал Юрий Каналош, бас-гитара Антон Панфилов, гитара Михаил Шатохин.

GIO музыкант из Грузии. который уже давно работает в Украине. Для Евровидения он выбрал песню "Feeling so lost".

Assol - певица Катерина Гуменюк, которая стала известной еще в детстве, после песни про маму. Сегодня она исполнит песню "Save It"

Ранее "Страна" подробно писала о всех 16 участников нацотбора на Евровидение-2020 от Украины.

Как Украина будет выступать на Евровидении в Роттердаме

Евровидение-2020 стартует 12 мая. Представитель от Украины выступит в первый же день. В первом полуфинале также выступят музыканты из таких стран, как Россия, Беларусь, Литва, Румыния, Словения, Северная Македония, Хорватия, Швеция, Австралия, Ирландия, Норвегия, Кипр, Азербайджан, Мальта, Израиль и Бельгия.

Фото: eurovision.eu

14 мая состоится второй полуфинал. Жеребьевка показала, что на сцену поднимутся представители Молдовы, Польшы, Сербии, Грузии, Латвии, Армении, Австрии, Чехии, Сан-Марино, Исландии, Греции, Эстонии, Финляндии, Дания, Болгарии, Швейцарии, Португалии и Албании.

Фото: eurovision.eu

16 мая покажут финал. В нем примут участие победители полуфиналов и представители пяти стран - Испания, Франция, Германия, Италия, Великобритания, Нидерланды, которые победили в прошлом году, также сразу выйдут в финал.