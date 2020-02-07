Опубликованное "Страной" видео развлечения главы Таможенной службы Максима Нефедова на порно-шоу в одном из самых дорогих клубов Киева вызвало нешуточный скандал.

"Страна" спросила у депутатов, как они оценивают танцы Нефедова со стриптизершами.

Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" сказал, что в видео с Нефедовым его волнует только один вопрос. "Я посмотрел запись. У меня глубокую обеспокоенность вызывает только то, были ли растаможены все эти аксессуары, которые были на видео. Если ванная, ремни, свечи были завезены не контрабандным способом - вопросов нет. А девушки, насколько я понял, это просто пиджейки в клубе, это же законная работа, ничего такого в этом нет. Это же не проституция", - заявил Арахамия в комментарии "Стране".

Он также похвалил "Страну", которая и опубликовала скандальное видео, за хорошую журналисткую работу. "Круто, что у вас есть источники, и вы молодцы, что поднимаете этот вопрос", - добавил Давид Арахамия.

Также глава фракции сообщил, что уже обсудил с Нефедовым его эротические танцы в клубе. "Я отправил ему сообщение, спросил: "Ты проверил, растаможено там все или не растаможено?" Спросил, было ли это в нерабочее время - в нерабочее. Тогда это его личное семейное дело. Меня гораздо больше волнует, как он выполняет план по таможне, чем в какие клубы он ходит вечером", - сказал Арахамия "Стране".

Александр Дубинский, депутат-мажоритарщик от "Слуги Народа" намекает на то, что Нефёдов сам мог запустить скандальное видео. “На этом видео Нефёдов выглядит как человек, который участвует в постановке. Он явно хотел попасть на камеру. Это связано с системной атакой, которую развернули касательно его сексуальной ориентации. Ему нужно было показать, что он не такой", - считает Дубинский. На замечание о том, что Нефёдов женат, Дубинский ответил: "Ляшко тоже женат".

Александр Качура, депутат фракции "Слуга народа" осуждает поведение Нефедова. "Нужно работать, а не развлекаться. Если у него есть время на развлечения, значит, должно быть время и на то, чтобы улучшить свою работу. Мне приходит информация, что на таможне контрабанда не прекратилась. Это его личное дело, куда он ходит, но нужно понимать, что он занимает одну из важных должностей. В обществе и в парламенте высокий уровень возмущения", - заявил Качура "Стране".

Он недоволен тем, как Нефедов проявил себя на должности главы таможни. "Я ему предлагал использовать GPS-ключи на контейнеры, которые не разрешают проходит контрабанде. Эти ключи копейки стоят. Такая практика применяется в Азейбарджане, и за счёт этого удалось несколько миллионов долларов заработать в бюджет. Я советовал Нефедову связаться с ними, но реакции нет. Зато есть время, чтобы посещать ночные клубы. Есть над чем работать. Как только он достигнет результата на таможне, мы ему сами накроем стол. Правда, не в таком формате, как он посещал, а немножко скромнее”, - добавил Качура.

Николай Тищенко, депутат-мажоритарщик "Слуги народа" сомневается в аутентичности видео. "Мы с коллегами посмотрели сегодня эту запись, и там нечётко видно, что это именно Макс Нефедов. В этом ничего такого нет, эти же места не запрещены законом. Мы все живые люди. Для меня это видео - не факт. Факт - это когда будет решение суда. Тогда и будем обсуждать. А пока мы обсуждаем сплетни. А когда мы обсуждаем сплетни, то нам нужно давать погрешность на то, он это или нет", - сказал Тищенко.

А вот нардеп от "Оппоплатформы" Илья Кива о видео с Нефедовым высказался категорично. "Очередной гомосексуалист пошёл на порновечеринку. Так у нас все правительство - одна большая порновечеринка. Я не удивлюсь, если там был и премьер Гончарук, просто в кадр не попал. А приехал на эту вечеринку на своем самокате. У меня к этим людям нет вопросов, потому что когда приходишь в публичный дом, не ищешь там целомудрия", - считает Кива.

Святослав Юраш, депутат от "Слуги народа", который недавно заявил о создании парламентского объединения за традиционные ценности, пока оценивает поступок Нефедова осторожно. "Всё зависит от контекста. Нужно узнать мнение самого Нефедова, что он думает о том, что там происходило. Он сам должен сказать, компроментирует его то, что он там делал, или нет. Морально-этические поведение, к сожалению или счастью, не входит в обязанности чиновника, когда он начинает свою службу", - считает Юраш. Сам он готов требовать ответа у Нефедова только по состоянию дел на таможне. "А реакцию Нефедова на его поведение в клубе пусть узнают журналисты", - добавил депутат.

Алексей Кучеренко, нардеп от "Батькивщины", видеозаписи с Нефедовым был даже рад. "Не хочу, чтобы меня обвинили в сексизме, но я рад, что он традиционной ориентации. Что он там такого сделал? Ну пошёл танцевать, но с девушками же, это уже позитив. Другой вопрос, что в таможне все провалено, а этот парень считает, что он может ходить на ночные посиделки. Как специалист он для меня "ноль целых ноль десятых". Кроме сомнительного “ProZorro”, он ничего не сделал. Он добивает сейчас таможню. Я вообще удивлён, как он попал на эту должность. Но это ответственность новой власти", - рассуждает Кучеренко.

Алексей Жмеренецкий, депутат фракции "Слуга народа" не видит ничего крамольного в танцах Нефедова. "Частную жизнь и работу не нужно смешивать, а нужно оценивать чиновника за его дела, которые касаются рабочих обязательств. В свободное время управленцы могут отдыхать так, как захотят, если это не вредит их здоровью и здоровью других людей. На видео не видно, что он употреблял много алкоголя или наркотики, не видно, что он был невменяемым. Человек принимает участие в перфоменсе, а может, в карнавале или игре. Это его частное дело, во что играть в свободное время", - считает Жмеренецкий.

Напомним, что после скандала с ночным клубом Нефедов пошутил, что агитировал поступать на госслужбу.

Также "Страна" писала о том, что в клуб, где оскандалился шеф таможни, ходит глава ОП Богдан и гражданская жена Шкиряка.