Украинский Кабмин освободил от должности заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу. Согласно соответствующему распоряжению правительства, отставка случится 27 февраля этого года.

"Уволить Кислицу Сергея Олеговича с должности заместителя министра иностранных дел Украины 27 февраля 2020 в связи с переходом на другую работу", - гласит текст распоряжении правительства №70 от 5 февраля.

Стоит отметить, что Кислица занимал должность замминистра иностранных дел Украины почти шесть лет - с марта 2014 года.

Скриншот: Кабинет министров Украины

Напомним, что 18 декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Кислицу постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций (ООН).

Ранее мы писали, что в мае 2019 года Кислица призвал отказаться в официальных документах от слова "миротворцы". Он заявил, что этот термин якобы "искажает сущность миссии по поддержанию мира".