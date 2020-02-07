Кабинет министров Украины уволил замминистра иностранных дел Кислицу
Украинский Кабмин освободил от должности заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу. Согласно соответствующему распоряжению правительства, отставка случится 27 февраля этого года.
"Уволить Кислицу Сергея Олеговича с должности заместителя министра иностранных дел Украины 27 февраля 2020 в связи с переходом на другую работу", - гласит текст распоряжении правительства №70 от 5 февраля.
Стоит отметить, что Кислица занимал должность замминистра иностранных дел Украины почти шесть лет - с марта 2014 года.
Скриншот: Кабинет министров Украины
Напомним, что 18 декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Кислицу постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций (ООН).
Ранее мы писали, что в мае 2019 года Кислица призвал отказаться в официальных документах от слова "миротворцы". Он заявил, что этот термин якобы "искажает сущность миссии по поддержанию мира".