В 97 школах Николаевской области приостановлен учебный процесс из-за высокого процента заболеваемости гриппом и ОРВИ. Больше всего учебных заведений закрыто в Николаеве, где на вынужденные каникулы ушли почти все школы. Об этом сообщается на сайте Николаевской облгосадминистрации, где можно увидеть полный список закрытых школ.

"По состоянию на 7 февраля в 97 учреждениях общего среднего образования Николаевской области приостановлен образовательный процесс из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ: 67 – в городе Николаев, 30 – по области", - говорится в сообщении.

Как отмечают специалист, количество закрытых на карантин школ в Николаевской области с каждым днем растет. Если неделю назад их было всего 42, то сейчас почти 100.

Ранее "Страна" писала о том, что в Сумах от вируса гриппа умер мужчина.

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