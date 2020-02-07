Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал слова директора НАБУ Артема Сытника о том, что внесение его имени в госреестр коррупционеров - это, по его мнению, месть за дело о "рюкзаках сына Авакова", которое вело НАБУ.

Соответствующий пост глава МВД опубликовал в своем Twitter.

"Начальник НАБУ, коррупционер из реестра, ищет повод оправдать свое неоплаченное пьянство, обвиняя кого угодно, кроме себя. За свою жизнь я привык прощать дураков. Так легче не погружаться в их грязь...", - написал Арсен Аваков.

Также министр предложил Артему Сытнику несколько советов, упоминая, в том числе, скандалы с неоплаченным отдыхом и заявлениях о поддержке Хилари Клинтон на выборах в США.

"Даже могу дать советы: 1. Возбудить пару тройку фейковых дел самому 2.Написать в ГБР, что министр заставлял его пить дорогой алкоголь и не платить за него. 3. Написать в американское посольство, что это не он заявлял о поддержке Хилари против Трампа. А его заставили. 3. Написать в "Спортлото"... Тогда все поймут - идиот. А идиотов - жалко, им надо помогать", - написал глава МВД.

Скриншот: Twitter/ Arsen Avakov

Напомним, ранее "Страна" подробно объясняла, как директор НАБУ Сытник оказался в реестре коррупционеров и приведет ли это к его отставке.

Также мы писали, что, по словам Андрея Портнова, в Раде собрали достаточное число подписей нардепов для запуска процедуры отставки главы НАБУ Сытника.