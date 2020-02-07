В субботу, 8 февраля, почти на всей территории Украины ожидается сухая и солнечная погода. Небольшой снег возможен лишь в Запорожской и Донецкой областях, а также в Крыму. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха в восточных, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях и в Карпатах ночью опустится до 10-15 градусов мороза. Днем ожидается -3-8. На остальной территории страны ночью до 6-10 градусов мороза, а днем днем от -3 до +2 градусов.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что выпавший в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС снег помог поймать сталкеров.

Также мы сообщали, что на видео попало, как в Днепропетровской области из-за снегопада застряли в пробках сотни.