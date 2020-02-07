Ива у озера Тельбин в Днепровском районе Киева, попавшая в фильм "Конец каникул", в котором снимался Виктор Цой, стала ботаническим памятником.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации на странице в Facebook.

Так, в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА сообщили, что депутаты Киевского городского совета поддержали решение о предоставлении статуса ботанического памятника "дереву Цоя".

"Данному дереву более 60 лет, ива 18 метров высотой, имеет три ствола, каждый диаметром более полуметра. Охранный статус предусматривает запрет на любую застройку, вырубку и даже санитарные обрезки. Сохраним память для будущих поколений", - сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов Андрей Малеванный.

Отметим, возле озера Тельбин, неподалеку от ивы, в июле 1986 года здесь снимался музыкант, актер и лидер группы "Кино" Виктор Цой в фильме украинского режиссера Сергея Лысенко "Конец каникул". Фильм - это четыре связанных по сюжету видео на песни "Кино". После съемок в этой ленте Цоя пригласили сняться в "Ассе" и "Игле".

Скриншот, фото: Facebook/ Київська міська державна адміністрація - КМДА

Напомним, "Страна" писала о том, что паспорт Виктора Цоя, найденный за холодильником, продали за 9 миллионов.