Замглавы херсонского хосписа ежемесячно получал 200 тысяч гривен от родственников пациентов за пребывание в коммунальном медицинском учреждении.

Чиновник мотивировал людей платить за услуги хосписа заявляя, что в нем ограниченное количество койкомест.

Об этом информирует пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

Сообщается, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематическом получении неправомерной выгоды заместителя руководителя коммунального учреждения "Областная больница Хоспис".

Стоит отметить, что хоспис подчиняется Херсонскому облсовета. Так, правоохранители выяснили, что преступник требовал от родственников пациентов 4000 гривен в месяц за пребывание больных в медучреждении. А чтобы семьи активнее платили, чиновник искусственно подогревал ажиотаж вокруг ограниченного количества мест.

Фото: Служба безопасности Украины

По данным стражей порядка преступник получал до 200 000 гривен ежемесячно. Чиновник был взят с поличным на рабочем месте при получении 8000 гривен. Также во время обыска, правоохранители нашли в кабинете 30 тысяч гривен, которые он успел получить в этот день.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, фигуранту дела сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Продолжается досудебное следствие, устанавливается причастность других должностных лиц к коррупционным схемам", - говорится в сообщении.

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