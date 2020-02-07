Людям разрешили оспаривать решения о нарушении правил электроснабжения. Соответствующее решение выдала Большая палата Верховного суда в ходе рассмотрения дела №910/17955/17. Она посвятила больному вопросу более 60 пунктов специальной правовой позиции, стала на сторону потребителя электроэнергии.

"До сих пор человек не мог оспорить решения комиссии о нарушении правил электроснабжения, которое было основанием для отключения электроэнергии. Чтобы спорить с поставщиком электроэнергии, приходилось пройти очень длинный путь и серьезно потратиться. Сначала оплатить все счета, даже, если они спорные/несправедливые и даже, если вы с ними не согласны. А также штраф и услуги по новому подключению света. И только после всего этого подавать в суд на поставщика услуги и отсуживать эти и прочие свои затраты, доказывая свою правоту. Средства удавалось вернуть только после того, как спор будет выигран. Сейчас же БП-ВС четко сказала, что можно оспорить само решение о нарушении правил электроснабжения, то есть не дать поставщику отключить электроэнергию без оплаты несправедливых счетов", — объяснил "Стране" ситуацию старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Благодаря правовой позиции Верховного суда районные суды должны будут принимать соответствующие иски против энергетических компаний.

"Требование об отмене решения комиссии энергоснабжающей организации об определении объема недоучтенной электрической энергии и ее стоимости является способом защиты прав и интересов, установленным законом. Поскольку такое решение комиссии, оформленное протоколом по рассмотрению акта о нарушении Правил пользования электрической энергией, непосредственно влияет на права и обязанности соответствующего субъекта хозяйствования в контексте его отношений с энергоснабжающей организацией, устанавливает объем и стоимость недоучтенной электроэнергии и создает угрозу прекращения электроснабжения соответствующего потребителя", — говорится в постановлении БП-ВС.

Оно касается спора потребителя с предприятием "ДТЭК Киевские электросети".

"Решение действительно положительное и должно помочь потребителю решить свои проблемы. Особенно в ситуациях, когда поставщик услуги на самом деле не прав, и это можно доказать. Ведь энергетические компании — это стена. Чтобы пробиться через нее, нужны просто титанические усилия, и что-то доказать можно только в судах. А сейчас рассмотрение споров происходит происходит по армейскому принципу: сначала нужно выполнить приказ, и только потом оспаривать последствия. Потому оспаривание решений об отключениях должно помочь. Правда, поможет оно уже после завершения судебной реформы и укомплектования наших судов судьями. Когда споры начнут рассматриваться более-менее оперативно и не тянуться вечно", — отметил в разговоре со "Страной" управляющий партнер юридической фирмы Можаев и партнеры Михаил Можаев.

Юристы рассчитывают, что как только потребители начнут активнее в судах оспаривать отключения света и счета компаний, энергетики станут оперативнее решать споры с клиентами и в досудебном формате.

"Если с поставщиками услуг начнут часто судиться, и потребители будут выигрывать, то в компаниях наконец задумаются о качественном обслуживании. Ведь у них будут отсуживать не только счета, но и судебные издержки — судебный сбор плюс стоимость услуг адвоката. Адвокатские услуги в Киеве по-разному стоят в зависимости от компании, опыта специалиста и сложности спора — в среднем от $50 до $100 за одно судебное заседание", — заметил Можаев.

Напомним, ранее "Страна" писала, что коммунальщикам в Украине могут дать право проникать в квартиры для отключения услуг без разрешения собственника.