Сегодня Киев посетил глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Это важный визит в свете языкового скандала между странами.

Будапешт, начиная с 2017 года, торпедирует евроатлантические инициативы Украины. Это происходит из-за образовательного закона, принятого тогда же. Он вводил украинский язык в качестве единственного в школах и вузах.

А уже в январе Рада приняла дополнительный законопроект - о среднем образовании. В нем появились отдельные права для меньшинств, говорящих на языках ЕС. В том числе и венграм позволили учиться на родном языке в начальной школе, 80%-60% предметов на венгерском - с 5 по 9 класс и потом - не меньше 60% на украинском.

И, хотя это гораздо лучше, чем у русскоязычных школьников, которых с 5 класса переводят почти на тотальный украинский, но Венгрия, судя по словам Сиярто в Киеве, все равно не удовлетворена.

Тем не менее сам факт официального визита венгерского министра в Украину - впервые за долгое время - говорит о том, что подвижки по интересующему его вопросу все-таки есть.

Во-первых, значительный прогресс для венгров заложен, как уже говорилось, в принятый недавно Радой законопроект. Продавила эти изменения в основном та же Венгрия.

Во-вторых, Сиярто в Киеве, судя по всему, пообещали, что даже оставшиеся ограничения могут закарпатских венгров и не коснуться.

Украину это интересует в первую очередь для того, чтобы Венгрия перестала блокировать интеграцию Киева с НАТО. Ради этого, судя по всему, с Будапештом готовы договариваться.

"Страна" проанализировала визит венгерского министра в Украину.

Мало венгерского в школах

Сиярто заявил, что Будапешт все еще видит проблемы с языком для венгров. Даже несмотря на принятие Радой законопроекта, который улучшает положение венгерского меньшинства.

"Если бы мы были довольны той ситуацией, которая сложилась, мы бы не делали предложения на улучшение ситуации", - сказал представитель Будапешта.

Сиярто понимает, что Украина хочет, чтобы все ее граждане умели говорить на украинском языке, но и венгры должны сберечь свой родной язык. "И мы считаем, что эти две цели одновременно можно достичь. Нам кажется, что это вопрос методологического характера", - пояснил министр.

Он дал понять, что против постепенного повышения числа предметов на украинском языке, которое заложено в законопроект МОН.

По его словам, можно достичь того, чтобы венгры, проживающие в Украине, выучили государственный язык "даже без того, чтобы постепенно количество украиноязычных предметов у них повышалось".

То есть венгерский дипломат по сути предложил украинской власти дать закарпатскому меньшинству возможность не исполнять образовательный закон.

Два способа от Сиярто

Глава МИД Венгрии озвучил два способа, которые, на его взгляд, помогут решить проблему его соотечественников на Закарпатье.

На своей встрече с министром образования Анной Новосад он предложил следующие шаги.

Во-первых, приравнять венгерский язык к языку коренного народа. Таким статусом в Украине сейчас пользуются крымские татары (но, что показательно, не русские).

Коренные народы имеют право практически весь школьный курс изучать на родном языке.

Второе предложение Сиярто - увеличить количество часов на изучение украинского языка, но не за счет других предметов, а за счет увеличения часов на предмет "Украинский язык".

"Мы сделали два предложения, и попросили госпожу министра образования, чтобы Украина обдумала эти предложения. Мы договорились о том, что госпожа министр срочно примет у себя представителей Союза педагогов Закарпатья и в результате этих переговоров будет достигнуто решение", - рассказал дипломат.

Однако в своей ответной реплике обе идеи Анна Новосад по сути отвергла. Она сказала, что нельзя увеличить часы на украинский язык, не уменьшив количества предметов.

"Украина не может заставить учиться детей в течение 7 дней в неделю. Мы имеем четкие границы того, какой должна быть нагрузки ребенка. Если мы увеличим его - это уже угроза для здоровья детей. Эту границу мы точно переходить не будем", - сказала Новосад.

Что же до признания венгерского меньшинства коренным народом, то Новосад заявила, что это не к ней, а к Верховной Раде. При этом она дала понять, что и сама против этой идеи, поскольку она дескать "нарушит принципы".

"Коренные народы у нас четко определены в законодательстве. Нужно понимать, что изменение перечня стран нарушит основные заложенные принципы. Коренными народами сейчас рассматриваются те, которые не имеют другого государства, кроме Украины, которая отстаивает развитие их культурной и языковой наследия. Венгерский язык под этот принцип не подпадает", - сказала Новосад.

Единственное, что подтвердила глава МОН - это встреча с педагогами Закарпатья, которая пройдет уже в феврале.

По школам договорятся неформально?

Также Новосад не отвергла еще одно предложение, которое сделал Сиярто. Он заявил, что Венгрия готова платить, чтобы преподавание украинского языка в Закарпатье "было намного эффективнее".

Украинская министр этого не прокомментировала, однако именно здесь просматривается база для неких соглашений. При которых, не меняя закона, политически важного для украинских властей, конкретно для венгров сделают какие-то неформальные послабления.

Произойдет ли именно так - будет видно по дальнейшему диалогу между Киевом и Будапештом.

Судя по тональности сегодняшних встреч Сиярто, стороны уже запланирвали множество подвижек. В частности, собрать семь лет не заседавшую комиссию Украина-Венгрия.

"Если заседание межправительственной комиссии пройдет с успехом, это откроет путь также для встречи еще весной премьер-министра господина Орбана и президента господина Зеленского", - сказал глава МИД Венгрии.

Оптимистический тон и намек на встречу Орбана с Зеленским говорят о том, что решение вопроса школ в Украине венграм действительно могли пообещать. Да и сам факт визита в Киев, где Сиярто не был очень давно, говорит о том же.

А вот выполнят ли обещание - будет видно по тому, начнут ли Украина и Венгрия готовиться ко встрече на высшем уровне. Вряд ли Орбан захочет встречаться с Зеленским, если тот не удовлетворит его ключевой запрос - на обучение этнических венгров Украины на родном языке.