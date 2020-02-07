После скандала с видео из ночного клуба глава украинской таможни Максим Нефедов пошутил, что таким образом агитировал поступать на госслужбу. Об этом он написал в комментарии под постом эксперта Директората защиты прав лиц с инвалидностью в Минсоцполитики Алексея Краснощекова.

"Такой себе компромат. Мне теперь еще больше на таможне работать захотелось, например" - прокомментировал скандал Краснощеков.

"Как-то же нужно людей на госслужбу агитировать" - написал под постом Максим Нефедов.

Напомним, что пранкер Джокер обсудил с главой Таможенной службы Максимом Нефедовым опубликованное "Страной" видео, и тот ему заявил, что ничего страшного в таком времяпровождении не видит.

Ранее "Страна" разбиралась, что говорят в Раде и соцсетях о скандальном видео с главой таможни.

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