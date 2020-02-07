Президент России Вдадимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко сделали перерыв в переговорах об интеграции, которые 7 февраля проходят в Сочи, и решили сыграть в хоккей. Причем на лед они вышли в белой форме и в одной команде. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул №3".

Судя по всему, компанию президентам составил и младший сын президента Беларуси - Николай.

"Тройка нападения команды белых: А.Лукашенко - Н.Лукашенко - В.Путин", - говорится в сообщении.

Российские журналисты обычно говорят, что, если Путин и Лукашенко вместе вышли на лед - это знак, что переговоры идут хорошо.

Напомним, встреча президента РФ Владимира Путина и Беларуси Александра Лукашенко проходила тет-а-тет, так как из-за непогоды самолет с членами российской делегации не смог приземлиться в аэропорту Сочи.

Также мы сообщали, что Лукашенко объяснил задержание всех директоров сахарных заводов в Беларуси.