В Полтавской области аграрное госпредприятие занижало показатели в отчетах об урожайности, чтобы разворовывать зерно. Кроме того, чиновники переводили бюджетные деньги на счета приближенных коммерческих структур в качестве оплаты услуг по обработке почвы. Однако никаких работ проведено не было.

Об этом информирует пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

Преступную схему разоблачили на государственном предприятии сферы управления Фонда госимущества в Полтавской области. Чиновники намеренно указывали низкие показатели урожайности на землях госструктуры аграрно-промышленного комплекса, чтобы вывезти зерно в частные элеваторы.

Были обнаружены документы, которые отображают реальные объемы собранного урожая, а также сведения о фиктивных актах выполненных работ. Из-за функционирования этой схемы госбюджет потерял почти два миллиона гривен.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование. Мероприятия по блокированию незаконных действий проводились совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры Полтавской области", - говорится в сообщении.

Скриншот: Служба безопасности Украины

Ранее мы сообщали о том, что детективы НАБУ сообщили о подозрении в хищении 54,179 млн грн из бюджета бывшему украинскому представителю президента в Крыму, бывшему уполномоченному по делам ЕСПЧ Борису Бабину.

Также "Страна" писала о том, что Фонд государственного имущества Украины внесет законопроект о запрете приватизации государственного и коммунального имущества через теневую схему.