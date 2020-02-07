В Одессе мужчина угнал иномарку необычным способом. Он вскрыл двери авто отмычкой, а потом вызвал эвакуатор, который отвез машину в нужное ему место.

Об этом сообщили в Отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Одесской области.

Инцидент случился в Примерском районе Одессы на этой неделе. Об угоне в полицию заявил 21-летний владелец иномарки. А уже через день 38-летнего похитителя нашли, а также обнаружили машину, которую тот уже успел продать на запчасти. К счастью, автомобиль был целым, его вернули законному владельцу.

Любопытным оказался способ, при помощи которого преступник угнал иномарку. Он отмычкой открыл двери машины, завести ее не получилось, поэтому мужчина просто вызвал эвакуатор, который довез авто в нужное место.

Уголовное производство по ч.1 ст.289 (незаконное завладение транспортного средства) Уголовного кодекса Украины. Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, "Страна" писала о том, как в Николаевской области опытный вор не смог угнать "девятку" и сбежал, бросив мобильник.