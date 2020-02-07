Министр образования и науки Анна Новосад, которая недавно пожаловалась, что не может содержать ребенка на зарплату в 36 тысяч гривен, задекларировала покупку квартиры в Киеве за 944 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

В пятницу министр внесла в реестр сведения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Так, 3 февраля Новосад приобрела у компании "Дисбуд" квартиру в столице общей площадью 46,6 кв. м за 944 200 гривен.

Конечным бенефициарным владельцем "Дисбуда" является бизнесмен Александр Насиковский. По информации ряда СМИ, Насиковский обвиняется в незаконной застройке, рейдерстве и коррупции.

Напомним, что овосад хочет внедрить в школы сексуальное образование.

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