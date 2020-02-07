В двух городах Донбасса будут обустроены новые военные базы по стандартам НАТО. Новые объекты оборонной инфраструктуры планируется разместить в Мариуполе и Северодонецке.

С таким заявлением выступил глава Министерства обороны Украины Андрей Загороднюк.

По словам Загороднюка, строительство новых объектов является приоритетом новой команды Минобороны.

"Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна - в Мариуполе, другая - в Северодонецке", - сказал Загороднюк.

Глава министерства добавил, что процесс строительства военного городка на полигоне Широкий лан в Запорожской области будет завершен до конца этого года.

Скриншот: Министерство обороны Украины в Фейсбук

Ранее мы сообщали о том, что В Министерстве обороны создали Командование медицинских сил в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Командующим медицинских сил назначен генерал-майор медицинской службы Игорь Хоменко.

Также мы писали, что Рада проголосовала за адаптацию документации и строевой подготовки ВСУ к стандартам НАТО. Так, с 1 марта 2020 года все нормативно-правовые акты Вооруженных Сил Украины будут приведены в соответствие с критериями членства в Организации Североатлантического договора.