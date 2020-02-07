В сети появилось видео с официальной церемонии встречи президента Украины Владимира Зеленского с председателем Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте. Ролик опубликован на странице Офиса президента в соцсети.

На видео запечатлено, как авто подвозит Владимира Зеленского к красной дорожке, вдоль которой стоит военный оркестр. После того, как Зеленский вышел из авто у него состоялся короткий разговор с Джкзеппе Конте. После этого оркестр сыграл гимны Украины и Италии.

Напомним, сегодня начался официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Итальянскую Республику.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский прокомментировал обыски на канале 1+1, гназвав их "очень серьезной историей".

Также мы сообщали, что после стрельбы в Мукачево депутаты просят Зеленского ввести Нацгвардию и сменить руководство полиции.