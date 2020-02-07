Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник считает внесение его имени в госреестр коррупционеров - это месть за его участие в деле о "рюкзаках Авакова".

Об этом директор НАБУ Артем Сытник сообщил на брифинге 7 февраля, пишет "Украинская правда".

"Это административное дело - продолжение истории с рюкзаками. Некоторые министры жаждут мести и соответственно делают все, чтобы каким-то образом повлиять на мое пребывание в должности", - заявил Артем Сытник.

По его словам, это простой способ попробовать отстранить его от должности, поскольку такие решения нельзя обжаловать в кассационном порядке. Также Сытник заявил о том, что намерен оспорить решение о штрафе за незадекларированный отдых, из-за которого он и оказался в госреестре коррупционеров, в Европейском суде по правам человека.

А отвечая на вопрос журналистов, оплатил ли он этот штраф в размере 3400 гривен, Сытник заявил, что готов это сделать, если придет запрос на уплату штрафа. Также он добавил, что будет "делать все возможное, чтобы здесь доминировал закон, а не желание мести отдельных людей, осуществляющим давление на судей".

Напомним, "Страна" подробно рассказывала о том, как директор НАБУ Сытник оказался в реестре коррупционеров и приведет ли это к его отставке.

Дело о "рюкзаках Авакова", которое упомянул Сытник, началось после закупки МВД в 2015 году рюкзаков по 2900 грн. НАБУ доказывало, что себестоимость рюкзаков составляла 555 грн, а причастным к сделке детективы считали сына министра МВД Александра Авакова. Однако в конце концов САП закрыла дело против Авакова-младшего.