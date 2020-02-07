В феврале на Закарпатье представители Министерства образования и науки (МОН) будут встречаться с педагогами местных школ по вопросу языка преподавания.

Об этом шла речь на встрече главы МИД Вадима Пристайко и министра образования и науки Анны Новосад с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, пишет сайт МОН.

Отмечается, что Новосад заявила, что Украина последовательно выполнила все рекомендации Венецианской комиссии. "Далее - системный диалог с педагогами. Для этого на Закарпатье уже в феврале специалисты МОН будут встречаться с педагогами для обсуждения положений проекта Государственного стандарта о базовом образовании", - сказала Новосад.

Что касается признания венгерского меньшинства коренным народом, то, по убеждению Анны Новосад, это политический вопрос, который сейчас не стоит поднимать. "Коренные народы у нас четко определены в законодательстве. Нужно понимать, что изменение перечня стран нарушит заложены основные принципы. Коренными народами сейчас рассматриваются те, которые не имеют другого государства, кроме Украины, которая отстаивает развитие их культурного и языкового наследия. Венгерский язык под этот принцип не подпадает", - отметила она.

Напомним, что МИД Венгрии назвал условия для встречи Зеленского с Орбаном.

Также мы писали о том, что в Венгрии считают, что венгерским школьникам Закарпатья не нужно повышать число предметов на украинском.