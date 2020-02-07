После сегодняшней утренней стрельбы в Мукачево, в которой были ранены помощник экс-нардепа и его телохранитель, местный городской совет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ввести в город Нацгвардию.

Такое решение мукачевские депутаты приняли на экстренном заседании. Об этом пишет Mukachevo.net.

Городской совет также просит сменить руководство управления городской полиции, усилить его личный состав и материально-техническую базу. В частности, полицейским не хватает экипировки и автотранспорта.

"Мукачевский городской вынужден обратиться к Вам (Владимиру Зеленскому, - Ред.) за личным вмешательством из-за крайне угрожающей криминогенной ситуации, которая сложилась в нашем городе. Подтверждением этого является очередной дерзкий инцидент с применением огнестрельного оружия, в результате чего госпитализированы два человека с огнестрельными ранениями" , - говорится в сообщении.

Напомним, в Мукачево на новогоднюю ночь устроили салют из гранатомета.

Также мы сообщали, что в Мукачево загорелся склад "Новой почты". Сожжены посылки клиентов.