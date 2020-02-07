Франция оштрафовала Apple на 25 млн евро за медленные iPhone
Apple была оштрафована на 25 млн евро во Франции за то, что корпорация не предупредила пользователей, что обновление операционной системы повлечет замедление работы iPhone.
Об этом информирует издание Politico.
В выводе французкой Комиссии по вопросам конкуренции, потребителей и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) указано, что при обновлении операционной системы iOS на iPhone заставило пользователей потратиться на новые комплектующие и даже купить новый смартфон.
"Когда они не могли вернуться к более старой версии своей операционной системы, многие потребители были вынуждены сменить батареи и даже купить новый телефон", - отметили в комиссии.
Несмотря на то, что расследование неправительственного органа не нашло доказательств "запланированного устаревания в юридическом смысле этого слова", претензии к Apple остались. Они касаются того, что пользователей не предупредили о замедлении устройств при обновлении операционной системы.
"Штраф в 25 миллионов евро, о котором Apple была уведомлена, справедливо напоминает компаниям об их ответственности за продажу безопасных и устойчивых продуктов потребителям", - сказала Аньес Паннье-Рунашер, работница министерства экономики Франции.
В свою очередь представитель Apple заявил, что цель компании "всегда заключалась в том, чтобы создавать безопасные продукты, которые будут цениться нашими клиентами, и гарантировать, что iPhone продержится как можно дольше. Мы довольны результатом расследования DGCCRF".
Напомним, что недавно Европарламентом было принято решение о введении единого формата зарядных устройств для мобильных телефонов на территории стран Европейского Союза. Против этого выступает Apple, поскольку устройства от этой компании поддерживают зарядку Lightning, а не USB, как большинство гаджетов, выпускаемых конкурентами.
Также мы писали, что в Apple подтвердили факт сканирования компанией фотографий пользователей iPhone. Там заявили, что делают это для предотвращения распространения детской порнографии.