Apple была оштрафована на 25 млн евро во Франции за то, что корпорация не предупредила пользователей, что обновление операционной системы повлечет замедление работы iPhone.

Об этом информирует издание Politico.

В выводе французкой Комиссии по вопросам конкуренции, потребителей и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) указано, что при обновлении операционной системы iOS на iPhone заставило пользователей потратиться на новые комплектующие и даже купить новый смартфон.

"Когда они не могли вернуться к более старой версии своей операционной системы, многие потребители были вынуждены сменить батареи и даже купить новый телефон", - отметили в комиссии.

Несмотря на то, что расследование неправительственного органа не нашло доказательств "запланированного устаревания в юридическом смысле этого слова", претензии к Apple остались. Они касаются того, что пользователей не предупредили о замедлении устройств при обновлении операционной системы.

"Штраф в 25 миллионов евро, о котором Apple была уведомлена, справедливо напоминает компаниям об их ответственности за продажу безопасных и устойчивых продуктов потребителям", - сказала Аньес Паннье-Рунашер, работница министерства экономики Франции.

В свою очередь представитель Apple заявил, что цель компании "всегда заключалась в том, чтобы создавать безопасные продукты, которые будут цениться нашими клиентами, и гарантировать, что iPhone продержится как можно дольше. Мы довольны результатом расследования DGCCRF".

Напомним, что недавно Европарламентом было принято решение о введении единого формата зарядных устройств для мобильных телефонов на территории стран Европейского Союза. Против этого выступает Apple, поскольку устройства от этой компании поддерживают зарядку Lightning, а не USB, как большинство гаджетов, выпускаемых конкурентами.

Также мы писали, что в Apple подтвердили факт сканирования компанией фотографий пользователей iPhone. Там заявили, что делают это для предотвращения распространения детской порнографии.