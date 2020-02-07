Экс-конгрессмен от штата Иллинойс республиканец Джо Уолш сегодня заявил об отказе от дальнейшего участия в президентской гонке в США.

Об этом он сообщил на своей странице в Твиттере.

"Я прекращаю свою предвыборную кампанию, но наша борьба против культа Трампа только начинается. Я намерен делать все возможное, чтобы разгромить Трампа и его пособников в ноябре", - написал Уолш в Twitter.

Как сообщалось, на этой неделе в США прошли первые кокусы, внутрипартийные собрания, участники которых голосуют за делегатов, чтобы те впоследствии выбрали кандидата в президенты от партии.

На внутрипартийных выборах в Айове Трампу удалось набрать более 97% голосов, в то время как каждому из его ближайших соперников - Биллу Уэлду и Джо Уолшу - удалось получить лишь немногим больше 1%.

Уолш - бывший конгрессмен от штата Иллинойс. Ранее он уже выступал с призывами к республиканцам сместить Трампа с поста президента. В то же время на выборах 2016 года он голосовал за Трампа, однако, свой выбор он объяснил лишь тем, что "Трамп - это не Хиллари Клинтон".

Президентский выборы в США запланированы на ноябрь 2020 года.