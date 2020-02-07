Ущерб за сломанный Юлией Тимошенко микрофон спикера Верховной Рады должна возместить фракция "Батькивщина".

Об этом заявил лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Интерфакс".

"Я считаю, что "Батькивщина" должна просто компенсировать эти потери... А с точки зрения моральной я считаю, что они должны заплатить в десятикратном размере", - сказал Арахамия журналистам в кулуарах Рады в пятницу.

Он добавил, что намерений обращаться в регламентный комитет по этому поводу у него нет: "Я не буду подавать в регламентный комитет на Тимошенко".

Напомним, что в четверг, 6 февраля заседание Рады, на котором должен быть принят закон об открытии рынка земли, началось с блокирования трибуны нардепами.

На место спикера Дмитрия Разумкова встала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Она так крепко держала микрофон спикера, что до крови порезала руку. Позже нардеп от "Батькивщины" Михаил Цымбалюк извинился перед Разумковым за сломанный микрофон и блокирование трибуны.