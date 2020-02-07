В так называемой "ДНР" заявили, что с момента начала конфликта на Донбассе в 2014 году, на неподконтрольной Киеву территории Донецкой области погибли 4901 человек.

Об этом со ссылкой на информацию с сайта "омбудсмена" т.н. "ДНР" пишет "Интерфакс".

Так, сообщается, что с начала конфликта в т.н. "ДНР" погибли 4901 человек, в том числе 81 ребенок. А с начала 2020 года на неподконтрольной Украине территории Донецкой области в ходе боевых действий погибли шесть боевиков "ДНР", еще шестеро были ранены.

Напомним, в ноябре 2019 года в Мониторинговой миссии ООН по правам человека сообщили, что с апреля 2014 года по декабрь 2018-го на Донбассе погибли около 13 тысяч человек. А председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков со ссылкой на данные уполномоченного ООН по правам человека заявлял, что с начала вооруженных действий на Донбассе погибли около 150 детей.