Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что в марте украино-венгерская экономическая комиссия обсудит проекты сотрудничества между двумя странами.

Об этом он написал 7 февраля на своей странице в Twitter.

"Украина и Венгрия способны восстановить добрососедские отношения со взаимным уважением к национальным интересам. В марте экономическая комиссия обсудит проекты сотрудничества. Ее успех создаст основу для встречи президента Владимира Зеленского и премьер-министра Виктора Орбана", - написал он после встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, который находится в Киеве.

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Напомним, что МИД Венгрии назвал условия для встречи Зеленского с Орбаном.

Также мы писали о том ,что Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерским школьникам Закарпатья не нужно повышать число предметов на украинском.