Верховная Рада может принять во втором чтении за законопроект о рынке земли в середине апреля, учитывая скорость рассмотрения поправок.

Об этом лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил в кулуарах украинского парламента передает "Интерфакс".

"Мы же вчера измеряли, какова скорость прохождения правок. Сегодня еще домеряем, но она не ускоряется, вы же видите. Тогда если с такой скоростью будем двигаться, несмотря на то, сколько у нас сессионных недель, то это случится в апреле. Где-то 16-17 апреля", - сказал нардеп.

Напомним, Верховная Рада начала рассматривать во втором чтении законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" 6 февраля. Депутаты успели проголосовать за 180 из более 4 тысяч поправок.

"Страна" публиковала видео драки "слуг народа" и депутатов от "Батькивщины" из-за земельного закона.