По состоянию на 7 февраля в мире зарегистрировали уже 31 472 лабораторно подтвержденных случая заражения китайским коронавирусом. Еще в начале дня их было на 261 меньше. Умерли 638 человек.

Статистику в Twitter опубликовало Министерство здравоохранения Украины.

Так, по данным МОЗ, в мире 7 февраля зарегистрировано 31 472 лабораторно подтвержденных случая заражения китайским коронавирусом, из них 638 летальные.

"70% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной новым коронавирусом, зафиксировано в одной провинции Китая - Хубэй", - сказано в сообщении

Скриншот: Twitter/ Міністерство охорони здоров'я України

Напомним, вспышка китайского коронавируса, который вызывает пневмонию, влекущую летальный исход, случилась в конце прошлого года в китайском городе Ухань. "Страна" рассказывала о том, почему коронавирус оказался опаснее, чем ожидалось.