Нардеп от "Батькивщины" Михаил Цымбалюк извинился перед спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым за сломанный микрофон и блокирование трибуны накануне. При этом он отметил, что блокирование трибуны - парламентский метод выражения своей позиции меньшинством, но здесь важно не переходить границы.

Об этом сообщает УНИАН.

В ответ на слова Цымбалюка Разумков заявил, в Регламенте Верховной Рады нет нормы, которая бы предусматривала блокирование трибуны.

"Когда ломают средства работы ВРУ, когда препятствуют выполнять обязанности своим коллегам, то я думаю, что это не совсем правильный подход", - добавил спикер.

"Я хочу извиниться, если вчера по отношению к Вам была перейдена определенная граница, - обратился к Разумкову Цымбалюк.

Он добавил, что считает недопустимым, когда депутаты в сессионном зале разговаривают со своими коллегами непарламентскими выражениями.

Напомним, в четверг, 6 февраля, в Раде на фоне рассмотрения законопроекта о рынке земли произошло сразу несколько конфликтов между нардепами. В частности, заседание началось с блокирования трибуны. На место Дмитрия Разумкова встала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Он так крепко ухватилась за микрофон спикера, что до крови порезала руку.

А позже в нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченка обругал матом коллегу из "Батькивщины" Алексея Кучеренко. В результате последний написал на своего обидчика заявление в полицию.