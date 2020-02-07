Пользователи из Украины, Молдовы, Беларуси и России жалуются, что их телевизоры Samsung стали работать с ограничениями из-за региона, в котором они используются.

Об этом сообщает издание AIN.UA.

Как сообщается, подобные случаи описывают многие покупатели из Беларуси, Молдовы, РФ. В официальной Facebook-группе "Samsung Украина", под постами компании многие пользователи делятся рассказами о блокировке устройств.

Российский офис компании уже выпустил разъяснение: блокировка связана с тем, что устройства предназначены не для того региона, в котором их купили и использую.

"Блокировка затронула функции устройств, которые были произведены для использования на территории других государств или регионов. Заблокированные функции не могли быть доступны на таких устройствах без проведения манипуляций по изменению установленных заводских настроек (например, разблокировкой или перепрошивкой)", - говорится в сообщении.

Подобные ответы получают и украинские пользователи от модераторов Facebook-аккаунта компании. В комментариях представители компании указывают, что телевизоры, не произведенные для Украины, не имеют кода UA в названии и могут работать некорректно.

Пользователи тем временем делятся советами о том, как разблокировать телевизор. Это можно сделать с помощью пультов с голосовым управлением, настроить подключение через VPN, сменой региона в настройках и т.д.

Как отмечает издание, в дискуссиях на эту тему можно услышать мнение, что телевизоры ввезены нелегально, поэтому и блокируются. Но здесь есть нюанс. Если пользователь купил устройство не от официального дистрибьютора, но при этом официально завезенное и растаможенное в Украине - такая техника строго говоря не считается нелегальной.

Стоит отметить, что в Украине не запрещен прямо принцип параллельного импорта. Это - импорт товаров с нанесенным на них товарным знаком без получения обязательного согласия правообладателя. Такой импорт может идти "параллельно" и независимо от импорта товара правообладателем, и без разрешения правообладателя в Украине. Для официальных импортеров выгоднее ограничение параллельного импорта: тогда пользователи будут покупать технику только у официальных дистрибьюторов.

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