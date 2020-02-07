Экс-генеральный прокурор Виктор Шокин не исключает, что его отравили ртутью в Украине. Причем он считает, что к его отравлению может быть причастен экс-вице-президент США Джо Байден.

Об этом Шокин заявил в интервью Украинским новостям.

"Я этим вопросом интересовался у специалистов. Могли (отравить) где угодно: в Украине, Греции, точно никто не скажет. Но не менее чем три месяца это могло быть. Я знаю случай, когда отравляли человека около двух месяцев, но он умер. В его случае ртуть подложили в матрац и он дышал, не зная об этом. Сейчас моим случаем занимаются греческие правоохранительные органы, я написал заявление. Пока нет ответа о ходе расследования", - сообщил он.

По его словам, из-за отравления он 8 дней провел в реанимации. "Я заново учился ходить", - отметил экс-генпрокурор.

Также он сообщил, что к его отравлению может быть причастен экс-вице-президент США Джо Байден. "Дело в том, что у меня явных врагов как таковых нет, которые мне бы угрожали каким-то образом. Господин Байден поднял всех против Шокина из-за дела Burisma. Послы, дипломаты и так далее", - подытожил Шокин.

Напомним, что посольство США в Украине отказало экс-генпрокурору Шокину в продлении визы.

Также мы писали о том, что Шокин резко охарактеризовал сына Байдена во время интервью Джулиани.