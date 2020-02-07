В школах Житомира из-за высокого уровеня заболеваемости гриппом и ОРВИ продлили карантин еще на неделю. Об этом сообщается на сайте Житомирского городского совета.

Члены комиссии по вопросам ТЕГ и ЧС решили продолжить ограничительные мероприятия в учреждениях общего среднего образования и внешкольных учреждениях образования. Таким образом карантин в школьных учебных заведениях будет продолжаться до 15 февраля.

Житомирский областной лабораторный центр информировал в начале недели, в области эпидпорог через заболеваемость гриппом и ОРВИ превышен на 67%.

Напомним, что карантин в школах Житомира сначала ввели с 29 января до 5 февраля.

Ранее "Страна" писала о том, что в Сумах от вируса гриппа умер мужчина, он стал первой жертвой болезни в городе в этом сезоне.

Также мы сообщали, что в Министерстве здравоохранения сообщили, сколько украинцев заболели гриппом в начале февраля.