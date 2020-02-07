Украинская хоккейная сборная с разгромным счетом проиграла Польше во втором отборочном матче и потеряла шансы попасть на Олимпиаду-2022.

Украинским хоккеистам удалось успешно начать матч - они забросили первую шайбу в поединке. Однако после этого Польша ответила шестью шайбами в ворота Украины. Матч завершился со счетом 6:1 в пользу польских хоккеистов.

Польша - Украина 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)

Голы: 0:1 - Таран (Алексюк, Буценко) - 15:45, 1:1 - Старшински (Дзюбински) - 19:34, 2:1 - Пржигодски (Вайда) - 27:19, 3:1 - Марзец - мен. - 35:55, 4:1 - Колуш - бол. - 40:44, 5:1 - Капица (Чиура, Беттахар) - 52:16, 6:1 - Коморски - 55:11

Несмотря на то, что украинцы еще сыграют 9 февраля в третьем туре отборочного турнира против команды Нидерландов, наша сборная уже не попадет на Олимпийские Игры 2022 года в Пекине.

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