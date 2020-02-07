Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда увеличила размер залога до 40 млн грн бывшему заместителю директора строительной компании "Укрбуд" Вячеславу Мармышу, который фигурирует в деле о квартирах Национальной гвардии.

Об этом 7 февраля сообщил пресс-центр Судебной власти Украины.

Согласно решению суда, экс-заместитель Максима Микитася будет находиться под стражей до 14 февраля 2020 года или выйдет из СИЗО под 40 млн гривен залога. При условии внесения залога, подозреваемый обязан носить электронный браслет.

Подозреваемому инкриминируется совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

До своей должности заместителем президента корпорации "Укрбуд", Мармыш работал прокурором Шевченковского района, но был уволен сразу после Майдана в 2014 году. Также, он стал одним из основателей компании ООО "Философия девелопмента" вместе с Андреем Марциновым.

Кроме того, Вячеслав Мармыш возглавлял адвокатское объединение "Айтлекс", адвокаты которого выступали в защите дела о мошенничестве при обмене квартир для Нацгвардии и нанесении ущерба на 81 миллион гривень.

По версии следствия, в 2000-х годах ГУ Внутренних войск МВД Украины (реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части в центре Киева должны построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га Нацгвардия должна получить в жилом комплексе 50 апартаментов и 30 паркомест.

Но в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия "обменяла" квартиры и паркоместа на Печерске на 65 квартир в доме на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор"). Его строительством занималась и сама компания-застройщик. По данным экспертизы, стоимость этих квартир на 81 635 448 гривень меньше тех, которые НГУ должна была получить на старте договоренностей.

Напомним, что Микитась заявил, что "Укрбуд" фиктивно продали ресторатору.

Также мы писали о том, что экс-главе "Укрбуда" Микитасю продлили ношение электронного браслета до Дня влюбленных.