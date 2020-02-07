Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Италию, где встретится с главой страны Серджио Маттареллой и премьер-министров Джузеппе Конте.

Об этом украинский лидер сообщил на своей странице в Твиттере в пятницу, 7 февраля.

"Прибыли в Италию. Буду иметь важные встречи с президентом Серджио Маттареллой и с премьер-министром Джузеппе Конте. Сегодня насыщенный график и много тем для обсуждения", - написал президент.

Скриншот: Twitter/Владимир Зеленский

Как писала "Страна", в пятницу, 7 февраля, президент Украины Владимир Зеленский начал визит в Итальянскую Республику. Кромет того, состоится официальный визит президента Зеленского в Ватикан. Программой предусмотрена аудиенция главы государства у Папы Римского Франциска. Также запланирована встреча президента Украины с государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролином.

Ранее сообщалось, что Зеленский собирается с визитом в Италию и Ватикан, где встретится с Папой Римским.

Также мы писали, что Зеленский из Давоса прилетел в Израиль с рабочим визитом.