Откровенные танцы главы таможенной службы Украины Максима Нефедова с обнаженными танцовщицами киевского клуба Queen уже посмотрели и обсудили все известные украинцы. Порно-вечеринку в латексных костюмах, со свечами и в БДСМ-масках госчиновник запомнит надолго.

Эротические развлечения, похоже, серьезно ударили по репутации Нефедова. Несмотря на то, что сам Нефедов ничего ужасного в таком отдыхе не видит, народные депутаты правящей фракции Рады раскритиковали "облико морале" топ-служащего.

"Страна" собрала интересные фотожабы и мемы, которыми украинцы весело делятся в соцсети после секс-скандала.

Пользователи сети распространяют мем "Таможня 2010 и таможня 2020 года", который иллюстрирует все реформы таможенной службы спустя десять лет. На верхней картинке за 2010 год экс-глава ГФС Александр Клименко ставит свечу в храме, тогда как на картинке ниже нынешний глава таможни Нефедов тоже со свечей - льет воском на обнаженную танцовщицу ночного заведения.

Нефедова сравнили с героем фильма "Афоня", который танцевал "энергичный танец".

Пользователи шутят, что Нефедов, вероятно, по-прежнему мыслями был в рабочих вопросах. Возможно, думал о растаможке или проблеме контрабанды на границе.

Ситуацию обрисовывают и таким образом, что глава таможни на самом деле не кропил воском стриптизершу, а отливал воском испуг. Что же, версия, напоминающая древний магический обряд, не так опошляет всю историю.

В соцсетях пошли дальше и фантазируют о том, как бы выглядело совещание Нефедова на фоне огромной суммы контрабандных долларов и обнаженных девушек.

Украинский бизнесмен Евгений Черняк считает, что как человек, Нефедов имеет право на секс-вечеринки, а как политик - нет.

Также стало известно, что в клуб, где оскандалился шеф таможни, ходит глава ОП Богдан и гражданская жена Шкиряка.