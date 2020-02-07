Лиса в здании парламента Великобритании. Фото: Twitter/ MoS_Politics

В четверг, 6 февраля, в здании парламента Великобритании обнаружили лису, которая поднималась по эскалатору. 

Об этом в Twitter написала член парламента Джулия Лопес. 

"Просто покидаю ночью Вестминстерский офис и наблюдаю, как лиса поднимается по эскалатору в Portcullis House! Мы видели некоторые странные вещи в парламенте с 2017 года, но это топ в списке!" - написала Лопес. 

А видео с животным, которого уже вынесли на улицу, опубликовала в Twitter корреспондент The Sun Кейт Фергюсон. 

Напомним, ранее "Страна" писала о том, как под Харьковом рычащая лиса искусала местного жителя во дворе его дома. Инцидент произошел в городе Чугуев. Животное могло быть заражено бешенством, поэтому пострадавшему пришлось пройти профилактику от этой болезни. 

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