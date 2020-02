В четверг, 6 февраля, в здании парламента Великобритании обнаружили лису, которая поднималась по эскалатору.

Об этом в Twitter написала член парламента Джулия Лопес.

"Просто покидаю ночью Вестминстерский офис и наблюдаю, как лиса поднимается по эскалатору в Portcullis House! Мы видели некоторые странные вещи в парламенте с 2017 года, но это топ в списке!" - написала Лопес.

А видео с животным, которого уже вынесли на улицу, опубликовала в Twitter корреспондент The Sun Кейт Фергюсон.

The fox has been taken out of Parliament. Excellent work! pic.twitter.com/o8L7vQKopn