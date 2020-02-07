Услуги получения ID-карты и идентификационного кода объединят. В будущем, 14-летним украинцам можно будет получить паспорт и ИНН одновременно.

О таком нововведении написала пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в Telegram.

Ожидается, что уже в этом году Минцифры объединит услуги получения паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика. Эта услуга будет абсолютно бесплатной для тех, кто получает ID-карту впервые.

"Планируем оптимизировать этот процесс и трансформировать услугу. Новая услуга ID-14 будет доступна уже в этом году. 14-летние граждане Украины будут получать паспорт и идентификационный код одновременно. Все эти персональные данные будут содержаться на ID-карте", - отмечают в Минцифры.

Так, у подростков не будет необходимости получать отдельный документ с идентификационным кодом, но при желании можно будет оформить и отдельную бумагу.

В Министерстве отметили, что для получения документа необходимо будет лично обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы или в Центр предоставления административных услуг по месту жительства.

При этом в министерстве порекомендовали начать оформлять документы на паспорт не позднее чем через месяц после достижения ребенком 14 лет.

Скриншот: Минцифры в Телеграм

Напомним, что вчера президент Владимир Зеленский и члены Кабмина презентовали нашумевшее мобильное приложение "Дія", которое в будущем сможет заменить физический паспорт. "Страна" попыталась разобраться в функционале новой программы.

Также мы писали о том, что Укрзализныця разрешила украинцам садиться в поезд на основании электронного водительского удостоверения.