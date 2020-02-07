В Министерстве инфраструктуры Украины готовятся к запуску туристического маршрута водным транспортом Киев-Мозырь-Киев. Первое судно собираются запустить уже в конце апреля этого года.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры со ссылкой на итоги встречи в Минске министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия с министром транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексеем Авраменко.

Во время встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов белорусско-украинского сотрудничества в сфере транспортной инфраструктуры и развития международных транспортных коридоров Черное море - Балтийское море, в частности восстановление международного водного пути Е-40 по маршруту Днепр - Припять.

"Идет активная работа по организации туристического маршрута водным транспортом Киев - Мозырь - Киев с использованием судна "Рассвет", которое принадлежит госпредприятию "Администрация речных портов". Готовность судна к выходу в рейс планируется на конец апреля 2020 года", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что проект по восстановлению речного пути Е-40, который предполагает строительство судоходной трассы длиной более 2000 км через реки Припять, Днепр и Висла, чтобы соединить Балтийское и Черное море, вышел на стадию практической реализации.

"Работы по черпанию и доведению судоходных глубин до необходимого уровня, а также другие мероприятия, планируется начать с открытием навигации", - цитирует пресс-служба Криклия.

Кроме того, Мининфраструктуры планирует в текущем году расширить зону Речной информационной службы от Вышгорода в Киевской области до границы с Беларусью.

Напомним, 18 декабря 2018 года госпредприятие "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) и "Белтопэнерго" договорились о восстановлении речного судоходства между Украиной и Республикой Беларусь. Реализация проекта направлена на развитие логистики и перевозки грузов между Украиной и Беларусью с использованием речного транспорта, создание новых рабочих мест и привлечение новых грузопотоков в морские порты Украины.

По подсчетам экспертов, восстановление E-40 позволит перевозить между Украиной и Беларусью дополнительно четыре миллиона тонн грузов ежегодно, а также обеспечит значительную экономию времени для перевозчиков в Центральной и Восточной Европе.

Ранее в Киеве запустили речной маршрут с Почтовой площади на Оболонь.