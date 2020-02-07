В сети появилось видео зажигательного танца экс-нардепа Ирины Луценко, которая ранее покинула Верховную Раду. Ролик опубликовал на своей странице в соцсети ее муж бывший генеральный прокурор Юрий Луценко. Он показал, как его жена лихо отплясывает с гигантской пандой и таким образом публично поздравил ее с днем рождения.

"Танцуй, люби, пой, живи, самый большой приз моей жизни", - такую подпись сделал Луценко к опубликованному видео.

Добавим, что Ирина Луценко отмечает день рождения 7 февраля. Сегодня ей исполнилось 54 года. Напомним, что два года назад Ирина Луценко опубликовала видео, на котором ее муж танцует с собакой.

Ранее "Страна" писала о том, что Луценко отметил юбилей вместе с прокурорами в ресторане подозреваемого в коррупции.

Также мы сообщали, что Луценко рассказал, как порвал на глазах у Йованович "список неприкасаемых", который сам же и написал.